الايطاليون في بيوتهم في الاعياد

انسامد - 9 ابريل - نيسان - يؤكد الايطاليون انهم سيقضون عيد الفصح و عطلةالاول من مايو هذا العام في منازلهم لاجل سلامتهم ويرون انه بالنسبة لعطلات الصيف فان لم يكن هناك انتكاسة مفاجئة للفيروس فيقولون انهم سيقضونها بشكل تقليدي بين العمل و الخروج والسفر الداخلي .



ينصح الخبراء بالسياحة الداخلية بالسيارة او بالدراجة لفترات قصيرة ويقولون انه علي الصعيد العالمي فانهنظرا للحدود المغلقة في اغلبها فان الجميع سيفضل الذهاب الي الاماكن القريبة والامنةوالخالية اوبمعني اخر الالتزام بنفس العادات المتبعة هذه الايام.



صرحت ايفانا جيلينيك رئيسة الاتحاد الايطالي لجمعيات السفر و السياحة ان الرؤية ستتضح بالنسبة للموقف من السياحة العالمية نهاية يونيو وقد لا تتضح قبل الخريف ولن تعود الحركة لطبيعتها الا في صيف 2021 ..و يبحث المسؤلون عن قطاع السياحة عن بدائل من خلال العمل علي مشروعات جديدة في مجال الاتصالات و الانترنت حتي يتمكنوا من العمل مباشرة مع عودة العمل الي حالته الطبيعية.



و تشيراحدي الاحصاءات انه بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الصحية فان 83 بالمائة من الافراد سيذهبون الي ايطاليا لقضاء اجازتهم من بينهم 16 بالمائة يخشون عدم توفر الموارد المالية اللازمة .



