إدراج منطقة أوستيا أنتيكا ضمن التراث الثفافي الأوروبي

أنسامد - 5 ابريل / نيسان - أعلنت المفوضية الأوروبية أن منطقة أوستيا أنتيكا الأثرية الإيطالية تعتبر منطقة تراث تاريخي وثقافي أوروبي، لتأتي ضمن عشرة مواقع أوروبية أٌدرجت ضمن التراث الثقافي الأوروبي، من بولندا إلى البرتغال.



وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الإبداع والثقافة ماريا غابرييل، في بيان لها إن هذه الأماكن تقدم لجميع المواطنين الأوروبيين فرصة كبيرة للاقتراب من تراثهم الثقافي وتقوية شعورهم بالانتماء إلى الاتحاد الأوروبي.



تم اختيار تلك المواقع من قبل لجنة من الخبراء المستقلين. وارتفع عدد المواقع المُدرجة ضمن التراث الثقافي الاوروبي إلى 48 موقعا، من بينها أيضًا Forte di Cadine في مدينة ترينتو الايطالية ومتحف casa Alcide de Gasperi.



وعلى العكس من مواقع التراث العالمي لليونسكو، تعتبر هذه المواقع (التي بدأ اختيارها في عام 2013) مهمة للتاريخ والثقافة الأوروبية، وليس فقط من الناحية الجمالية.



