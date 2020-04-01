المتحف الوطني لليهود الايطاليين يقيم معرضا

انسامد - الاول من ابريل - نيسان - اقام المتحف الوطني لليهود اليطاليين و يهود الخارج معرض تحت عنوان '' اليهودية فيرارا '' لشرح سبب ولادة المتحف في هذه المدينة.. واليوم ، في أوقات الحظر بسبب فيروس كورونا ، يريد المتحف اتاحةالفرصة للجميع لزيارته للتعرف على جزء من الثروة العظيمة للتراث اليهودي لمدينة إستي.



على الموقع الالكتروني للمتحف يمكن تحقيق قفزة فعلية في الوقت المناسب للتعرف على بعض القصص اليهودية من فيرارا وتعميقها.



المعرض الذي تشرف عليه المخرجة سيمونيتا ديلا سيتا ، هو رحلة بين الماضي والحاضر ويحكي عن واحدة من أقدم المجتمعات اليهودية في إيطاليا ، ذات التراث الثقافي والفني الفريد... بالإضافة إلى التعريف بكافة الطقوس خاصة الاحتفالية وإعادة بناء البيئة الكنسية ، والعلاقة بين اليهود والمدينة. يتم إثراء الفكرة من خلال فيديو تمهيدي يضم المقابلات مع يهود الفيراري والموسيقى من التقاليد اليهودية الفيرارية المسجلة بالمتحف.



