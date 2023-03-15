الإحصاء: 18.2% ارتفاعا في الصادرات المصرية لإيطاليا 2022

(أنسامد) - مارس 15 - روما - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا مسجلة 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من إيطاليا 3.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.



وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا لتصل إلى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%.



وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى إيطاليا خلال عام 2022 جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المركز الأول بقيمة 1.6 مليار دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 336.8 مليون دولار ثم الالومنيوم ومصنوعاته بقيمة 305 ملايين دولار ثم أسمدة بقيمة 239.3 مليون دولار ثم نحاس ومصنوعاته بقيمة 10.7 مليون دولار.



أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من إيطاليا خلال عام 2022 فهي وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 943.3 مليون دولار ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 773 مليون دولار ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 220.3 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 219 مليون دولار ثم منتجات الصيدلة بقيمة 201.6 مليون دولار.



وبلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر 645.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 450.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 43.3%.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإيطاليا 95.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 94 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإيطاليين العاملين في مصر 7.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 10.4%." (أنسامد).





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