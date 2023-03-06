إيطاليا : زيارة ميتسولا لأوكرانيا تؤكد اهتمام أوروبا بكييف

(أنسامد) - مارس 6 - روما - أشاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بالزيارة التي قامت بها رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إلى أوكرانيا لدعم كييف في حربها ضد الغزو الروسي.



وقال تاياني في تصريحات تلفزيونية : روبرتا ميتسولا رئيسة جيدة جدًا للبرلمان الأوروبي، وهي شجاعة، مضيفا : هذه هي المرة الثانية التي تذهب فيها إلى أوكرانيا لتأكيد الاهتمام بهذا البلد المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وتابع تاياني : لذلك بمجرد انتهاء الحرب، ستبدأ إجراءات اللانضمام إلى اتحادنا. لذلك دعونا نبدأ العمل في هذا الاتجاه.



وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أن تصريحات ميتسولا هي تصريحات سلام وكلمات تسير في الاتجاه الإيجابي لإعادة إعمار هذا البلد وانضمامه للاتحاد الأوروبي في المستقبل من خلال الالتزام بالمعايير، لافتا إلى أن زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي تعزز دور أوروبا وبشكل غير مباشر دور إيطاليا. (أنسامد).



