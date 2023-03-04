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سالفيني :الاتهام بالتقصير في انقاذ المهاجرين ينم عن سوء نية
    (أنسامد) - مارس 4 - روما - قال وزير البنى التحتية المستدامة والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني، أمس الجمعة، إن الانتقادات الموجهة لخفر السواحل الإيطالي واتهامه بالتأخير في إنقاذ قارب مهاجرين في كالابريا، تسبب غرقه في مقتل 68 شخصًا على الأقل، تنم عن سوء نية.

    وأضاف سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني الذي شغل منصب وزير الداخلية في الفترة بين عامي 2018 /2019، أن خفر السواحل تم جره "بطريقة جبانة لمعركة سياسية دنيئة"، منوها أن هؤلاء الذين يطلقون هذه الاتهامات إما جاهلون أو لديهم سوء نية.

    وتابع سالفيني الذي يواجه دعوى قضائية بسبب سياسته السابقة بشأن الهجرة: أقول شكرا لرجال البحر وأطلب من بعض السياسيين وبعض الصحفيين وقف حالة الجدل. لقد تلقيت العديد من الاتهامات، وأعتبر معظمها ظالمة".

    ويُعتقد أن أكثر من 100 شخص، من بينهم العديد من الأطفال قد لقوا حتفهم بالقرب من كروتوني، بعد غرق مركب مهاجرين. (أنسامد).

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