تاياني : استقرار ليبيا له تأثير إيجابي على أمن إفريقيا

(أنسامد) - مارس 2 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده تتحاور مع الجميع للوصول إلى الانتخابات بتوافق كافة الأطراف الليبية.



وأكد تاياني في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، أن إيطاليا بذلت جهودا كبيرة على كافة المستويات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معربا عن رغبة بلاده في إشراك كافة الدول المؤثرة في الشأن الليبي للإسهام في إرساء السلام والاستقرار بالبلاد.



وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه في حال استقرت الأوضاع في ليبيا، فسينعكس ذلك إيجابيا على أمن شمال إفريقيا برمته ودول جنوب الصحراء. (أنسامد).



