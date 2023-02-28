ماتاريلا يدعو الاتحاد الأوروبي للتحرك بعد كارثة المهاجرين

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء آلية جماعية لإدارة وصول طالبي اللجوء بعد كارثة قارب المهاجرين الذي تحطم يوم الأحد قبالة كالابريا والتي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين غير الشرعيين.



وفي بيان أعرب فيه عن "الألم" للخسائر في الأرواح، دعا رئيس الدولة إلى "التزام قوي من المجتمع الدولي بإزالة الأسباب الأساسية لتدفقات المهاجرين مثل الحروب والاضطهاد والإرهاب وتغير المناخ الذي اصبح من الاسباب الطاردة.



وأضاف: "من المهم بنفس القدر أن يتحمل الاتحاد الأوروبي أخيرا مسؤولية ملموسة عن إدارة ظاهرة المهاجرين لإبعادهم عن المتاجرين بالبشر من خلال الجهود المباشرة في سياسة الهجرة".



ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها "حزينة للغاية بسبب الانهيار المروع لسفينة قبالة سواحل كالابريا.



وتابعت عبر تويتر "الخسائر في أرواح المهاجرين الأبرياء هي مأساه قاسية تتطلب منا أن نضاعف جهودنا بشأن ميثاق الهجرة واللجوء وخطة العمل في وسط البحر الأبيض المتوسط" وقد أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، عن "ألمها العميق إزاء الأرواح البشرية العديدة التي راحت ضحية لمهربي البشر".



لكنها هاجمت أيضا أولئك الذين "يتكهنون حول هذه الوفيات بعد أن مجدوا وهم الهجرة غير المنظمة"، وقالت إن حكومتها ملتزمة "بعرقلة مغادرة" قوارب المهاجرين من أجل تجنب مثل هذه "المآسي".



وتحاول حكومة ميلوني تثبيط سفن البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط، قائلة إنها تشجع قوارب المهاجرين على محاولة عبور البحر الخطرة، وقد أصدرت مرسوماً ينظم أنشطتها.



وقال إيلي شلاين، الزعيم المنتخب حديثا للمعارضة، للحزب الديمقراطي يسار الوسط (PD)، إن الحكومة تعاني كارثة "ضمير" بعد "الموافقة على مرسوم يعيق عمليات الإنقاذ البحري". (أنسامد).



