استقرار معدلات الإصابة بكورونا في إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - سجل معدل الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا استقرارا خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير، إلا أن مؤشر انتشار العدوى ارتفع خلال النصف الأول من الشهر، وذلك وفقا لتقرير المراقبة الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة.



وأوضح التقرير، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا بلغت 50 حالة لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 17 إلى 23 فبراير، مقارنة مع 48 حالة لكل 100 ألف نسمة تم تسجيلها في الأسبوع السابق.



مع ذلك، ارتفع مؤشر انتشار العدوى إلى 0.91 في الفترة من 1 إلى 14 فبراير، مقارنة مع 0.85 في تقرير الأسبوع الماضي.



وذكر التقرير أن 1.3% من أماكن العناية المركزة في إيطاليا كان يشغلها مرضى كورونا في 23 فبراير، مقارنة مع 1.6% في 16 فبراير، فيما ارتفعت نسبة الأماكن التي يشغلها مرضى كورونا في الأقسام العادية من 5% إلى 5.2%. (أنسامد).



