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ميلوني لمجموعة السبع:على الغرب إبقاء الضغط على روسيا عاليا
بسبب غزوها لأوكرانيا
    (أنسامد) - فبراير 26 - روما - قالت مصادر، إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أبلغت مجموعة السبع يوم الجمعة الماضي أنه على الغرب أن يبقي الضغط على روسيا عاليا بسبب غزوها لأوكرانيا.

    كما شددت على أهمية تسريع منصة التنسيق لإعادة الإعمار، والتي ستعقد حولها إيطاليا مؤتمرا خاصا في أبريل.

    وفي تصريحات أخرى في كلمتها، شددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أهمية محاربة الرواية الكاذبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحرب.

    وقالت إنه يجب مضاعفة الجهود لتقريب الجنوب العالمي، وهو جزء من العالم يعاني أكثر من دعاية موسكو.

    كما شددت ميلوني على أن قرار الأمم المتحدة يوم الخميس بشأن الحرب ينص على عزل موسكو. (أنسامد).

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