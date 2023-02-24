العراق:فريق إيطالي أمريكي يكتشف ثلاجة سومارية عمرها 5000 عام

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - نجح فريق من علماء الآثار الإيطاليين والأمريكيين، في اكتشاف ما يعتقد أنه نوع من الثلاجة المستخدمة لحفظ الطعام باردا، من الحقبة السومارية، أي قبل 5000 عام.



واكتشف الفريق موقع "حانة" بمكان كان عاصمة إحدى أهم مدن بلاد ما بين النهرين، لكش القديمة، والواقع حاليا في تل الهبة.



الفريق المكون من علماء آثار من جامعة بيزا الإيطالية وجامعة بنسلفانيا الأمريكية، اكتشف ما وصفوه بأنه منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق، مع مقاعد وفرن وحاويات لحفظ الطعام، وبقايا طعام قديم، بالإضافة إلى ثلاجة على هيئة زير، تم وضعها بطريقة لحفظ الطعام والشراب ضد الحرارة.



وتم العثور على الموقع الذي يعود لعام 2700 قبل الميلاد، على بعد 50 سم فقط من السطح في تل الهبة.



قالت سارة بيزيمنتي، محاضرة في علم الآثار وتاريخ فن الشرق الأدنى في جامعة بيزا: "يلقي الاكتشاف ضوءًا جديدًا على دراسة النظام الغذائي والطهي في بلاد ما بين النهرين، والتي كانت معروفة حتى الآن على نطاق واسع وتم فحصها من خلال النصوص فقط، لكن مع ذلك لا تغطي (هذه النصوص) أقدم فترات السومريين".



وتابعت، "داخل مكان عام لإنتاج وتوزيع واستهلاك الوجبات، والذي ربما حدث في الفناء الكبير الذي يحتوي على مقاعد، تم العثور على حوالي مائة وعاء به بقايا طعام مع أدوات لحفظ الطعام والشراب".



(أنسامد).



