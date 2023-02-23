الذكرى الثانية لمقتل السفير أتاناسيو..بيان الرئيس ماتاريلا

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - أصدر الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا بياناً لتخليد الذكرى الثانية لمقتل السفير الايطالي في الكونغو الديمقراطية لوكا اسانثيو.



وقال البيان "في الذكرى الثانية للقتل المأساوي للسفير لوكا أتاناسيو، والمختار كارابينيير فيتوريو إياكوفاتشي والسائق مصطفى ميلامبو، أود أن أعرب عن مشاعر التعاطف مع آلام أسرهم".



وأضاف "تحتفظ الجمهورية الإيطالية بذكرى تضحياتهم وذكرى كل الذين قدموا أرواحهم بسخاء في خدمة المؤسسات".



واختتم البيان "في ذكراهم، يستمر الالتزام الإيطالي في إفريقيا بتعزيز قيم التضامن والتعايش السلمي بين الشعوب ".



السفير لوكا أتاناسيو، البالغ 43 عاما، توفي في المستشفى بعد أن تعرضت قافلة الأمم المتحدة، التي كان يستقلها، لإطلاق نار بالقرب من غوما.



وكانت القافلة، بحسب ما أفادت به تقارير، تنتمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.



وذكرت تقارير أن ضابطا في الشرطة العسكرية الإيطالية كان مسافرا مع المبعوث الإيطالي، لقي مصرعه هو وشخص ثالث. (أنسامد).



