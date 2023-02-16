إيطاليا: وصول 170 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - أعلنت مصادر أمنية إيطالية استئناف موجة تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، من خلال وصول 170 مهاجراً إليها.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن المصادر ذاتها القول إنه عقب هدنة استمرت عشرة أيام بسبب سوء حالة البحر، استؤنفت عمليات الرسوّ على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي، من خلال وصول 100 مهاجر إلى الجزيرة، فضلا عن اعترض رجال هيئة حماية الموانئ وعناصر الشرطة المالية أربع قوارب هجرة أخرى.



وأوضحت المصادر أنه على متن ثلاثة قوارب صغيرة، كان هناك 46 شخصاً (من بينهم 3 نساء) على الأول، 41 (بينهم 13 امرأة وقاصر واحد) على متن الثاني، بينما كان الثالث يحمل 36 شخصاً.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرطة المالية رصدت 47 مهاجراً، بينهم 15 امرأة وقاصر واحد، لافتة إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة كونترادا إمبرياكولا الساخنة، التي يوجد فيها حوالي 250 ضيفًا.



(أنسامد).



