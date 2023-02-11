إيطاليا تحيي ذكرى ضحايا مذابح الفويب

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - تحيي إيطاليا يوم الجمعة ذكرى ضحايا مذابح الفويب، وهي المذبحة التي قُتل فيها آلاف الإيطاليين على يد أنصار الزعيم اليوغسلافي تيتو في التطهير العرقي في نهاية الحرب العالمية الثانية.



وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني : تحتفل إيطاليا اليوم وتكرم ذكرى شهداء الفويب والإيطاليين الذين أجبروا على ترك منازلهم لمجرد أنهم إيطاليون، ومئات الآلاف من مواطنينا الذين أجبروا على الفرار ولم تعرف الأمة كيف تستقبلهم كما كان ينبغي لها أن تفعل.



وقعت مذابح الفويب بشكل رئيسي في فريولي فينيتسيا جوليا وإستريا ودالماتيا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية ضد السكان الإيطاليين المحليين. والفويب عبارة عن حفر أو ممرات ضيقة تم إلقاء الضحايا فيها، أحيانًا أحياء.



تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 15000 إيطالي تعرضوا للتعذيب أو القتل على يد الشيوعيين اليوغوسلافيين الذين احتلوا شبه جزيرة إستريا خلال العامين الأخيرين من الحرب.



تم إلقاء العديد من الضحايا في الوديان الجبلية الضيقة خلال الانتفاضات المناهضة للفاشية في المنطقة، ولا يزال العدد الدقيق لضحايا هذه الفظائع غير معروف، ويرجع ذلك إلى أن قوات تيتو دمرت سجلات السكان المحليين لإخفاء جرائمها. (أنسامد).



