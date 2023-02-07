زلزال تركيا/ سوريا : اقلاع فرق الإنقاذ الإيطالية

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن أنقرة قبلت عرض إيطاليا للمساعدة في الزلزال الضخم الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1800 شخص في تركيا وسوريا، مشيرا أن فريق البحث والإنقاذ الإيطالي التابع لإدارة الإطفاء والحماية المدنية قد غادرت البلاد متجهة إلى المنطقة المنكوبة.



واضاف ان "تركيا قبلت مساعدة فريق الاطفاء الايطالي للبحث والانقاذ"واضاف لقد غادر فريق استطلاع الدفاع المدني، بينما سيغادر لاقحا وفريق الانقاذ العملياتى ".



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وشدد تاياني علي أن "إيطاليا تتمير دائما بصدارة التضامن".



(أنسامد).



