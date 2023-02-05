أنسا تجتمع مع كبار مسؤولي وكالة أنباء كيودو ويونهاب

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - واصلت وكالة أنسا ANSA متابعة استراتيجيتها لتوسيع وتعزيز شراكاتها الدولية هذا الأسبوع عندما التقى كبار المسؤولين التنفيذيين في وكالة الأنباء الإيطالية الرائدة بنظرائهم من وكالة أنباء كيودو اليابانية ووكالة يونهاب الكورية الجنوبية في طوكيو وسول على التوالي.



وشارك سفير إيطاليا لدى اليابان جيانلويجي بينيديتي والمفوض العام لمشاركة إيطاليا في "إكسبو 2025 أوساكا"، إيلينا صغاربي، في الاجتماع في طوكيو.



وناقش الاجتماع مجالات التعاون للتواصل فيما يتعلق بجناح إيطاليا في معرض إكسبو أوساكا. كما ناقشت الوكالتان تعزيز التعاون القائم بينهما والمشاريع التجارية.



وعقد أيضا مسؤولو وكالة أنسا اجتماعات مع مسؤولي صحيفتي أساهي شينبون ونيكي شيمبون في طوكيو.



وقال ستيفانو دي أليساندري، الرئيس التنفيذي لـ ANSA، "إن اتفاقية التعاون التي نتفاوض بشأنها مع وكالة أنباء كيودو لتعزيز الوجود الإيطالي في إكسبو 2025 أوساكا ستكون نتيجة مهمة لأنسا ولبلدنا بشكل عام".



وقد شارك السفير الإيطالي لدى كوريا الجنوبية فيديريكو فايلا، في الاجتماعات التي عقدت في سول بين وكالة أنسا ويونهاب.



وقد أرست هذه المحادثات أسس تعزيز التعاون بين الوكالات في بعض المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وقال دي اليساندري في هذا الصدد: "إن الشراكة مع كيودو ويونهاب طويلة الأمد. لقد تعاونا معهم لفترة طويلة وبارتياح كبير".



وتابع "إن توسيع هذه الشراكات، بما في ذلك في المجالات الأخرى، هو إنجاز مهم كجزء من جهودنا لتعزيز حضور إيطاليا في جميع أنحاء العالم وفي الشرق الأقصى على وجه الخصوص". (أنسامد).



