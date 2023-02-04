ماتاريلا : لا يمكن فرض رقابة على وسائل الإعلام

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، يوم أمس الجمعة، إنه لا يمكن فرض رقابة على وسائل الإعلام، منوها أن الصحفيين يتحملون مسؤولية كبيرة في نقل الحقيقة.



وفي خطاب له بمناسبة ذكرى تأسيس نقابة الصحفيين الإيطاليين، أشار ماتاريلا إلى المادة 21 من الدستور الإيطالي، التي تنص على أن "للجميع الحق في التعبير عن أفكارهم بحرية بالقول أو الكتابة وكافة وسائل الاتصال الأخرى، ولا يجوز إخضاع الصحافة لأي رقابة".



ولفت إلى أن الصحفيين يتحملون "مسؤولية كبيرة"، مضيفا أن هذه المسؤولية تتجلى من خلال تزايد مصادر المعلومات التي توفرها ثورة الانترنت.



وقال ماتاريلا في رسالته إلى نقابة الصحفيين، إن دور مهنة الصحافة في المقام الأول التعبير عن النقد الحر وفقاً لواجبات الولاء وحسن النية، مشيرا إلى أن الصحفيين، في هذا السياق، يتحملون مهمة التشكيل الحر لآراء المواطنين واحترام الحقيقة الجوهرية للوقائع.



(أنسامد).



