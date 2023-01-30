نقل أول 20 مهاجرا من سفينة اوشن فايكينج في كارارا

(أنسامد) - يناير 30 - روما - تم نقل أول 20 مهاجرا من سفينة اوشن فايكينج التي هبطت بوسط ايطاليا في كارارا على متن مركبات من الميناء إلى ساحات مفتوحة لإجراء فحوصات طبية.



وقد تجمع على طول الطريق حوالي مائة شخص تابعين لجمعيتي CGIL و Arci وجمعيات أخرى صفقوا لهم وقدموا لهم التحية من خلال عرض لافتات مثل "أنت لست وحدك" أو "مرحبًا"كما وزعوا منشورات من قبل Rifondazione و Up و Arci تحمل شعار الترحيب باللاجئين انتقدوا فيها "سياسة كره الأجانب التي تنتهجها حكومة ميلوني" والتي "تسبب المزيد من المعاناة لمن سبق لهم وتعرضوا للتعذيب والعنف.



وقد رست سفينة Ocean Viking التابعة لمنظمة "Sos Mediterranee" غير الحكومية وعلى متنها 95 مهاجراً تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا في ميناء مارينا دي كارارا بإيطاليا. (أنسامد).



