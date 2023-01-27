بمشاركة إيطالية.. رالي السيارات الدولي النسوي في الجزائر

(أنسامد) - يناير 27 - روما - أشرف وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق، أمس الخميس، بالمركب الأولمبي 'محمد بوضياف' (الجزائر العاصمة)، على إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الثانية من سباق السيارات الدولي (سيدات) 'عروس المتوسط' الذي تشرف على تنظيمه، الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية في الفترة الممتدة من 25 إلى 30 يناير الجاري، حسب ما أفاد به بيان للوزارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.



وفضلا عن الجزائر، تشهد هذه الطبعة الثانية من هذا السباق الذي يجري على مسافة 1254 كلم، مشاركات من 39 ولاية جزائرية وأخرى تمثلن إيطاليا وتونس، فرنسا والصحراء الغربية، حرصت على التواجد في هذه المنافسة التي تجمع بين الرياضة والسياحة.



وبعد إشارة الانطلاق التي أعطيت الخميس من الجزائر العاصمة وتحديدا من المركب الاولمبي محمد بوضياف، ستحط المشاركات في هذا السباق الذي يقام تحت شعار ' نحوس بلادي بدون حوادث مرور'، الرحال بولايات كل من سطيف،عنابة وباتنة.



وزيادة على طابعها التنافسي، يحمل هذا الرالي النسوي بعدا تحذيريا من خطورة حوادث المرور بالإضافة إلى كونه فرصة مواتية للمشاركات فيه خاصة منهم الأجنبيات، للتعرف والاستمتاع بالمواقع السياحية التي تزخر بها الجزائر . (أنسامد).



