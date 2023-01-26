بيانتيدوسي: سفن الإنقاذ تشجع القوارب الصغيرة للمهاجرين

(أنسامد) - يناير 26 - روما - كرر وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي تأكيد حكومته على فكرة أن سفن الإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية تشجع القوارب الصغيرة التي تحمل طالبي اللجوء على محاولة العبور الخطير من ليبيا إلى إيطاليا.



وجدير بالذكر أن الحكومة الايطالية تحاول تثبيط أنشطة السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية وبدأت في تخصيص موانئ آمنة لهم على بعد مسافة من موقعهم بعد إجراء عمليات الإنقاذ.



وانتقد بيانتيدوسي سفينة جيو بارنتس التي قيل لها بالتوجه إلى ميناء لا سبيتسيا الشمالية بعد انتشال 69 شخصًا يوم الثلاثاء في المياه قبالة ليبيا".



قالت جيو بارنتس، التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود، أمس الأربعاء ، إنها أجرت عملية إنقاذ جديدة بعد أن توجهت شمالًا وأنقذت 61 شخصًا آخر، مما رفع العدد الإجمالي على متنها إلى 130. (أنسامد).



