ليبيا: الخارجية تعلن عن زيارة مرتقبة لرئيسة وزراء إيطاليا

(أنسامد) - يناير 25 - روما - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية عن زيارة مرتقبة لرئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" إلى ليبيا.



وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر " إن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش استقبلت اليوم الثلاثاء سفير إيطاليا لدى ليبيا "جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي".



ووفقا للوزارة فقد جرى خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني رفقة وزيري الخارجية والداخلية الإيطالية وعدداً من المسؤولين بالحكومة الإيطالية.



وكانت "ميلوني" قد أعلنت خلال زيارتها للجزائر عن زيارات ستجريها لاحقا إلى دول الشمال الافريقي في إطار خطة تنمية مزمعة، أطلقت عليها اسم (خطة ماتّي لأفريقيا)، ولكنها لم تحدد تلك الدول وموعد زياراتها. (أنسامد).



