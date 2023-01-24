إيطاليا ليست طرفا في الجدل حول إرسال الدبابات لأوكرانيا

(أنسامد) - يناير 24 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الإثنين، إن إيطاليا ليست طرفاً في النقاش الدائر حالياً حول طلب أوكرانيا إرسال دبابات ليوبارد 2 الألمانية للمساعدة في محاربة الغزو الروسي.



ولم توافق برلين حتى الآن على إرسال آلات القتال الهائلة وحثت الدول التي لديها هذه الآلات على عدم القيام بذلك، على الرغم من أن بولندا قالت إنها ستتجاهل هذا الطلب.



وقال تاياني على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل إن إيطاليا "ليست طرفا في النقاش حول إرسال دبابات إلى أوكرانيا"، مؤكدا أن القضية نوقشت في اجتماع الـ27 لكنها ستستمر على المستوى "الثنائي".



وأضاف وزير الخارجية أن "إيطاليا ملتزمة الآن مع فرنسا بتسليم أنظمة دفاع مضادة للصواريخ والعمل مستمر في هذا الاتجاه".



(أنسامد).



