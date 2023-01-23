ميلوني تلتقي الرئيس الجزائري اليوم

(أنسامد) - يناير 23 - روما - تلتقي رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني اليوم مع الرئيس الجزائيرى عبد المجيد تبون بالعاصمة الجزائر.



هذا و قد وصلت رئيسة الكومة الايطالية امس الي العاصمة الجزائرية لغقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الشركة العملاقة لتصدير الغاز.



وقد استقبلها رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن ميلوني في المطار الرئيسي بالجزائر العاصمة في مستهل "زيارة عمل ودية" حسب ما أعلن مكتبه.



وكان رئيس الوزراء الايطالي السابق ماريو دراجي قد ابرم سلسلة من الصفقات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في يوليو تموزالماضي تبلغ أربعة مليارات دولار.. وكان من بينها اتفاقية لتقاسم إنتاج النفط والغاز بين الجزائر والعديد من شركات الطاقة بما في ذلك شركة إيني الإيطالية العملاقة ، في مسعى لتقليل اعتماد إيطاليا على الإمدادات الروسية. (أنسامد).



