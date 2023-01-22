إيطاليا تخطط لوقف مبيعات السكوتر الكهربائي "السريع للغاية"

(أنسامد) - يناير 22 - روما - قال وزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن الحكومة تخطط لوقف بيع السكوتر الكهربائي الذي يمكن أن تزيد سرعته عن 20 كم / ساعة.



وأضاف الوزير على فيسبوك "نعمل على التأكد من أن المركبات ذات العجلتين مثل السكوتر الكهربائي، التي تتسابق في كثير من الأحيان في كل مكان دون قواعد أو حدود أو ضوابط بسرعات عالية وخطيرة، لا يمكن بيعها أو شراؤها".



وتابع "يجب أن يكون الحد الأقصى للسرعة البالغ 20 كم / ساعة التي يسير بها السكوتر الكهربائي المؤجر هو السرعة القصوى التي لا يمكن بيعه أو شراؤه إذا تم تجاوزها".



وأشار سالفيني إلي أن الحكومة تعمل على إنشاء طريق سريع جديد لتعزيز السلامة، قائلا "(هناك) الكثير من الحوادث على الطرق الإيطالية، والعديد من القتلى والجرحى، خاصة بين الشباب".



(أنسامد).



