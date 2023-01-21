وزير فرنسي : العلاقات الإيطالية الفرنسية ممتازة

(أنسامد) - يناير 21 - روما - قلل وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الجمعة، من الخلافات الأخيرة بين باريس وروما بشأن قضية المهاجرين، مؤكدا أن البلدين تربطهما "علاقة ممتازة".



وقال برونو لو مير، على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي : "لم يكن هناك سوء تفاهم" بين إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بشأن القضايا المتعلقة بالهجرة.



في شهر نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن قرار روما بعدم تخصيص ميناء آمن لسفينة أوشن فايكنغ التي كان على متنها أكثر من 200 طالب لجوء آنذاك "غير مفهوم".



انتهى المطاف بالسفينة بالرسو في مدينة تولون الفرنسية.



وقال برونو لو مير : "إيطاليا دولة أوروبية عظيمة ولاعب رئيسي في الصناعة"، مضيفا : "كما تعلمون، قدم الرئيس ماكرون مقترحات رئيسية لتعزيز السياسة الصناعية الأوروبية. ونحن نعتمد على دعم إيطاليا".



(أنسامد).



