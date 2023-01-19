لافروف: فوجئنا بدعم إيطاليا لأوكرانيا

(أنسامد) - يناير 19 - روما - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو فوجئت بأن إيطاليا من بين قادة المجموعة الدولية لدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.



وبين لافروف في رد على سؤال لوكالة أنسا في مؤتمر صحفي في موسكو "لقد كانت مفاجأة لنا أن نرى إيطاليا تصبح أحد القادة في الجبهة المناهضة لروسيا".



ومضى وزير الخارجية الروسي ليقول إنه يحب الإيطاليين وإن موقف روما ضد العدوان الروسي قد فرض عليه.



و اضاف"أنا أحب الإيطاليين ، فهم مشابهون جدًا للروس، والروس يحبون أسلوب الحياة الإيطالي.



واختتم بقوله "لا يمكنني رؤيتهم كأشخاص يبنون الجدران والحواجز، لقد تم فرض موقف المواجهة (مع روسيا) على أوروبا" (أنسامد).



