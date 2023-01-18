الإعصار القطبي والعواصف الثلجية تضرب إيطاليا

(أنسامد) - يناير 18 - روما - جلب إعصار قطبي عواصف ثلجية إلى إيطاليا مع أول اجواء شتوية حقيقية ضربت منطقة بيلبايس مع نزول الثلوج المرحب بها كثيرا فوق جبال الأبينيني الوسطى، حيث كانت صناعة التزلج على الجليد تضعف.



قال مسؤول الأرصاد الجوية لورينزو تيديتشي إن الموج المرتفع على السواحل سيتسبب في أضرار جسيمة لمنشآت الاستحمام والمنتجعات الأخرى في مناطق ليغوريان وتيرانيان وغرب سردينيا.



وأضاف عالم الأرصاد في موقع" ال ميتيو" إنه سيكون هناك أيضًا "أمطار غزيرة على شكل عواصف رعدية أو زخات وغيوم تقصف توسكانا ولازيو وسردينيا وقبل كل شيء كامبانيا".



وذكر تيديشي إن مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية ستكون "عالية للغاية"، حيث أصدرت العديد من المناطق بالفعل تنبيهات هيدروجيولوجية برتقالية.



وتابع تيديسي إنه ستكون هناك أيضا أمطار غزيرة في الشمال، خاصة في لومباردي وشرق ليغوريا والشمال الشرقي.



واستطرد عالم الطقس إن الثلوج ستكون غزيرة في الشمال، على التلال أيضا وكذلك الجبال، وهناك أيضا الجليد والأمطار في لومباردي وإميليا رومانيا.



وإختتم قائلا: سيغطي الثلج أيضا جبال الأبينيني بدءا من ارتفاع 1000 متر. (أنسامد).



