اعتقال وترحيل ناشطة إيطالية من الضفة الغربية

(أنسامد) - يناير 17 - روما - اعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي ناشطة إيطالية خلال عملية في مخيم للاجئين الفلسطينيين.



وتشير المصادر إلى أن السيدة ستيفانيا كوستانتيني، البالغة من العمر 50 عامًا، والتي أعيدت جوًا إلى بلادها كانت تقوم بأعمال الإغاثة.



وبينت المصادر أن سبب الترحيل يرجع إلى انتهاء صلاحية التأشيرة الخاصة بها بعد اعتقالها في مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية.



وتتابع السلطات الدبلوماسية الإيطالية والقنصلية في القدس والسفارة في إسرائيل القضية.



وقالت مصادر محلية، نقلاً عن وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن "جنود الاحتلال اقتحموا منزل الصحفي الفلسطيني نضال أبو عكر واعتدوا بالضرب على نجله الذي خضع للتو لعملية جراحية واستجوبوا زوجته".



كما اقتحم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي منزل والدة أبو عكر المسنة، حيث ورد أنهم عثروا على الناشطة الإيطالية واعتقلوها. (أنسامد).



