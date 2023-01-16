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إيطاليا تدين إعدام إيران للبريطاني علي رضا أكبري
    (أنسامد) - يناير 16 - روما - أدانت الحكومة الإيطالية بشدة حكم الإعدام "المروع" الذي تم تنفيذه في حق المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مؤكدة تضمانها مع المملكة المتحدة.

    وكتبت وزارة الخارجية الإيطالية في صفحتها بموقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي : تدين الحكومة الإيطالية بشدة الإعدام المروع لعلي رضا أكبري، مضيفة : نعبر عن تضامننا مع الأسرة والمملكة المتحدة.

    ودعت الخارجية الإيطالية، إيران إلى وقف دوامة العنف الهمجية ضد المتظاهرين السلميين. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    أوشن فايكنغ تدخل ميناء أنكونا على متنها 37 مهاجراً انقذتهم قبالة السواحل الليبية
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    أوشن فايكنغ تدخل ميناء أنكونا على متنها 37 مهاجراً انقذتهم قبالة السواحل الليبية

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