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ميلوني ومحافظ بنك إيطاليا يبحثان الآفاق الاقتصادية
    (أنسامد) - يناير 15 - روما - بحثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع محافظ بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو،أول أمس الجمعة، آفاق الاقتصاد الإيطالي.

    وقال مكتب رئيسة الوزراء في بيان، إن ميلوني التقت مع فيسكو بعد ظهر الجمعة في مكتب رئيسة الوزراء في قصر شيغي.

    وأضاف المكتب "لقد كان اجتماعا وديا، نوقش خلاله موضوع آفاق النمو في إيطاليا وسيناريوهات الاقتصاد الكلي المتوقعة لهذا العام".

    (أنسامد).

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