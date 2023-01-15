حزب ميلوني ضد توجه الاتحاد الأوروبي بشأن المنازل الخضراء
يضر بحقوق المالكين وضريبة ممتلكات مموهة
ميلوني ومحافظ بنك إيطاليا يبحثان الآفاق الاقتصادية
زيارة مرتقبة لرئيسة الحكومة الإيطالية للجزائر خلال أسابيع
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
أوشن فايكنغ تدخل ميناء أنكونا على متنها 37 مهاجراً انقذتهم قبالة السواحل الليبية
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
عيد الميلاد:رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تزور القوات الإيطالية في العراق