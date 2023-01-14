الحكومة تلتقي بممثلي محطات الوقود وسط توتر بشأن الأسعار

(أنسامد) - يناير 14 - روما - يلتقي ممثلو جمعيات محطات الوقود الإيطالية بالحكومة يوم الجمعة، بعد أن أعلنت الجمعيات التي تمثل محطات الوقود، أنها ستنظم إضرابا لمدة 48 ساعة بين 24 و27 يناير احتجاجا على ارتفاع الأسعار في مضاربات مضخات البنزين، وذلك بعد أن أنهت الحكومة تخفيض رسوم الوقود في مطلع العام الجديد، فيما أطلق مشغلو القطاع على هذا النوع من المضاربات اسم "موجة الوحل".



ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل كبير في إيطاليا منذ أن أنهت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في مطلع العام الجاري تخفيض رسوم الوقود الذي كان مطبقا لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار.



وكانت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أقرت يوم الثلاثاء الماضي مرسوما لتعزيز شفافية أسعار الوقود لوقف ارتفاع المضاربة.



بموجب المرسوم، سيتعين على محطات الوقود إظهار متوسط السعر الوطني للوقود إلى جانب أسعارها الخاصة. سيكون هناك أيضًا سقف لتحديد ارتفاع أسعار الوقود في المحطات على الطرق السريعة. (أنسامد).



