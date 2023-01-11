ميلوني تلتقي البابا فرانسيس في الفاتيكان

(أنسامد) - يناير 11 - روما - التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني البابا فرنسيس في الفاتيكان واستمر اللقاء لمدة 35 دقيقة.



ذهبت ميلوني إلى الفاتيكان مع شريكها أندريا جيامبرونو وابنتها الصغيرة جينيفرا.



كما التقت ميلوني بوزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين، يرافقه رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر ، وزير العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.



سلط اللقاء الضوء على العلاقات الثنائية الجيدة وتطرق إلى عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الاجتماعي الإيطالي، مع الإشارة بشكل خاص إلى المشاكل المرتبطة بمكافحة الفقر والأسرة وتعليم الشباب "، وفقا ليبان الفانيكان.



وأضاف "ثم تم مناقشة مواضيع ذات طابع دولي ، مع إشارة خاصة إلى أوروبا، والصراع في أوكرانيا، والهجرة".



وقدمت ميلوني طبعة 1955 من كتاب قداس ماريا مونتيسوري شرح للأطفال للبابا الذي اهداها عملاً من البرونز يصور طفلاً يساعد طفلاً آخر على النهوض بعنوان "الحب الاجتماعي" وبعض الوثائق، بما في ذلك رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2023. (أنسامد).



