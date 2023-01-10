اشتباكات عنيفة بين مشجعي نابولي وروما: تم تحديد 180 شخصًا

(أنسامد) - يناير 10 - روما - قالت مصادر في الشرطة الايطالية إنه تم التعرف على حوالي 180 شخصًا فيما يتعلق بالتورط المحتمل في اشتباكات عنيفة وقعت على طريق A1 السريع الإيطالي يوم الأحد بين مشجعي فريقي روما ونابولي.



تم التعرف على نحو 100 من مشجعي روما في ميلانو، حيث واجه روما ميلان يوم الأحد، في حين تم تحديد 80 من مشجعي نابولي في جنوة، مكان مباراة فريقهم ضد سامبدوريا.



وشارك المئات من المشجعين، كثير منهم مسلحون بالهراوات، في اشتباكات في محطة خدمة باديا البينو بالقرب من أريتسو وامتد العنف إلى الطريق السريع، حيث سدت حركة المرور في الاتجاه الشمالي لمدة 50 دقيقة تقريبًا.



وكان سيرو إسبوزيتو، مشجع نابولي، قد قُتل برصاص مشجع روما، دانييلي دي سانتيس، في مواجهات قبل نهائي كأس إيطاليا في روما عام 2014.



وقد أدان وكيل وزارة الداخلية إيمانويل بريسكو الاشتباكات ودعا إلى تبني موقف متشدد مع مشجعي كرة القدم المشاغبين.



وقال بريسكو لوكالة الانباء الايطالية "أنسا" على هامش الحدث في بيروجيا "الاشتباكات تعيدنا إلى العصور المظلمة في الماضي عندما كان العنف داخل وخارج الملاعب هو النظام اليومي".



وتابع"أعتقد أنه يجب استخدام قبضة حديدية مع العناصر العنيفة، لكن يجب أن نميزها عن المعجبين الحقيقيين ولا نشوه الجميع بنفس الخصال السيئة".



l (أنسامد).



