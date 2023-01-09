ايستات:ما يقرب من 100000 مشرد في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 9 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية إيستات
ISTAT إن هناك حاليًا ما يقرب من 100000 شخص مشرد بلا مأوى في
إيطاليا.
وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية إلى أنه في عام 2021 ، كان هناك
96197 شخصًا بلا مأوى مسجلين في مكتب التسجيل الوطني، ومن بين
هؤلاء، كان حوالي 38 ٪ من الأجانب، وجاء أكثر من نصف الحالات من
إفريقيا.
وأضافت أن معظمهم من الرجال ويبلغ متوسط أعمارهم 41.6 سنة، وترتفع
إلى 45.5 سنة للإيطاليين وحدهم.
وقال الاتحاد الفيدرالي لمنظمات المشردين، Fio.psd ، "إن تضمين
المسح الإحصائي الوطني للمشردين هو علامة إيجابية، تهدف إلى إعطاء
الرؤية والاعتراف حتى لشرائح السكان التي تميل إلى أن تكون صعبة
علي الحصرإحصائيًا". (أنسامد).