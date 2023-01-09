ايستات:ما يقرب من 100000 مشرد في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 9 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية إيستات ISTAT إن هناك حاليًا ما يقرب من 100000 شخص مشرد بلا مأوى في إيطاليا.



وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية إلى أنه في عام 2021 ، كان هناك 96197 شخصًا بلا مأوى مسجلين في مكتب التسجيل الوطني، ومن بين هؤلاء، كان حوالي 38 ٪ من الأجانب، وجاء أكثر من نصف الحالات من إفريقيا.



وأضافت أن معظمهم من الرجال ويبلغ متوسط أعمارهم 41.6 سنة، وترتفع إلى 45.5 سنة للإيطاليين وحدهم.



وقال الاتحاد الفيدرالي لمنظمات المشردين، Fio.psd ، "إن تضمين المسح الإحصائي الوطني للمشردين هو علامة إيجابية، تهدف إلى إعطاء الرؤية والاعتراف حتى لشرائح السكان التي تميل إلى أن تكون صعبة علي الحصرإحصائيًا". (أنسامد).



