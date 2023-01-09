Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
ايستات:ما يقرب من 100000 مشرد في إيطاليا
    (أنسامد) - يناير 9 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية إيستات ISTAT إن هناك حاليًا ما يقرب من 100000 شخص مشرد بلا مأوى في إيطاليا.

    وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية إلى أنه في عام 2021 ، كان هناك 96197 شخصًا بلا مأوى مسجلين في مكتب التسجيل الوطني، ومن بين هؤلاء، كان حوالي 38 ٪ من الأجانب، وجاء أكثر من نصف الحالات من إفريقيا.

    وأضافت أن معظمهم من الرجال ويبلغ متوسط أعمارهم 41.6 سنة، وترتفع إلى 45.5 سنة للإيطاليين وحدهم.

    وقال الاتحاد الفيدرالي لمنظمات المشردين، Fio.psd ، "إن تضمين المسح الإحصائي الوطني للمشردين هو علامة إيجابية، تهدف إلى إعطاء الرؤية والاعتراف حتى لشرائح السكان التي تميل إلى أن تكون صعبة علي الحصرإحصائيًا". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جبال الألب الشرقية تساقط الثلوج.. رقائق يصل ارتفاعها إلى 800 متر بسبب اضطراب في المحيط الأطلسي

    ألبوم الصور