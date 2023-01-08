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إيطاليا تحتفل بعيد العَلم، رمز الوحدة الوطنية وروح التضحية
    (أنسامد) - يناير 8 - روما - تحتفل إيطاليا في السابع من يناير من كل عام بعيد العَلم، الذي يمثل رمز الوحدة الوطنية وروح التضحية، بمناسبة ذكرى إنشاء العَلم الإيطالي في عام 1797 في مدينة ريدجو إميليا.

    وبهذه المناسبة، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني : يمثل العلم الإيطالي رمز الوحدة الوطنية ويعكس قيم الحرية والتضامن والمساواة التي تأسس عليها وطننا، كما أنه يجسد هذا التراث التاريخي والثقافي الاستثنائي.

    وأضافت : يمثل العَلم الإيطالي في العالم، روح التضحية وقدرة جنودنا المنخرطين في بعثات حفظ السلام على التضحية من أجل الآخرين، وهو العلم الذي يحمله دبلوماسيونا عالياً دفاعًا عن المصلحة الوطنية. (أنسامد).

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