أكثر من 300 شخص يلقون مصرعهم على الطرق الإيطالية في 2022

(أنسامد) - يناير 6 - روما - لقى حوالي 307 أشخاص من المشاة، مصرعهم على الطرق الإيطالية خلال عام 2022، بارتفاع بالمقارنة بعام 2021، الذي سجل 271 حالة وفاة، وبعام 2020، حيث سجل 240 حالة، والذين شهدا تراجعا بفعل وباء كورونا.



وبحسب أرقام جماعة أنصار شرطة الطرق السريعة الإيطالية، فإن عدد الضحايا يشمل 108 سيدة و199 رجلا، لقوا حتفهم جراء اصطدام سيارات بمشاة، العام الماضي، متضمنين 275 إيطاليا و50 أجنبيا.



وأظهرت الأرقام أن بين 30 إلى 35% من المصابين بجروح خطيرة خلال هذه الحوادث، توفوا في وقت لاحق في المستشفى، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 42 ضحية.



ومن بين الضحايا، هناك 14 شخصا تقل أعمارهم عن 18 عاما.



وكانت أخطر المناطق بالنسبة للمشاة هي لومبارديا حيث سجلت 52 حالة وفاة ولاتسيو بـ 41 حالة. (أنسامد).



