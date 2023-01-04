إيطاليا : إحالة ثلاثة من نشطاء المناخ للمحاكمة

(أنسامد) - يناير 4 - روما - أعلنت مصادر قضائية، أمس الثلاثاء، أنه تم تحديد موعد المحاكمة في 12 مايو لثلاثة من نشطاء المناخ اعتقلوا يوم الاثنين بعد إلقاء طلاء على واجهة مجلس الشيوخ في روما.



وأيد قاض، أمر القبض على ثلاثة أعضاء من جماعة ألتيما جينيرازيوني (UG ، الجيل الأخير) - دافيد نينسي وأليساندرو سوليس ولورا باراسيني - وأمر بالإفراج عنهم قبل المحاكمة.



ويواجه النشطاء تهمة "ارتكاب أضرار جسيمة"، كما أدين الاحتجاج باعتباره عملاً تخريبياً غير مقبول.



ورُفض طلب المدعين بإصدار أمر لهم بالبقاء في روما وإبلاغ الشرطة هناك.



قامت جماعة ألتيما جينيرازيوني (UG ، الجيل الأخير) باحتجاجات أخرى من هذا القبيل، بما في ذلك رش الطلاء عند مدخل أوبرا لا سكالا والتشبث بتمثال بوتيتشيلي في متحف أوفيزي وتمثال لاوكون في الفاتيكان، بالإضافة إلى سد نفق جبل بلانك، وإلقاء الدقيق على عمل فنى يمثل سيارة آندي وارهول في ميلانو، ورمي الحساء على لوحة فان جوخ في روما.



كما قاموا بعرقلة حركة المرور على الطريق الدائري في روما في عدة مناسبات. (أنسامد).



