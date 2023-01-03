نشطاء المناخ يلقون الطلاء على واجهة مجلس الشيوخ في روما

(أنسامد) - يناير 3 - روما - ألقت مجموعة من نشطاء المناخ الإيطاليين يوم أمس الاثنين، طلاء على واجهة مبنى مجلس الشيوخ، قصر ماداما، في روما.



كما أصيبت بعض النوافذ ومدخل مبنى عصر النهضة الواسع بالطلاء الذي ألقاه خمسة أعضاء من مجموعة نشطاء المناخ Ultima Generazione (UG ، الجيل الأخير).



وتدخلت شرطة الكارابينيري لاعتقال المتظاهرين الذين يتم تقييم وضعهم الآن.



في بيان، قالت مجموعة UG "وراء هذا الفعل (هو) اليأس الناجم عن استمرار إصدار إحصاءات وبيانات مثيرة للقلق أكثر من أي وقت مضى حول انهيار المناخ البيئي، الذي بدأ بالفعل، وعدم اهتمام العالم السياسي في المقدمة. لما يتشكل ليكون أكبر إبادة جماعية في تاريخ البشرية. (أنسامد).



