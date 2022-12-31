إيطاليا : توصيات بارتداء الكمامة والعمل عن بعد بسبب كورونا

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - نشرت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، توصيات تطالب باستخدام أقنعة الوجه والعمل عن بُعد في حالة تفاقم الوضع المتعلق بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار حالات جديدة مصابة بالمرض قادمة من الصين ومع دخول فصل الشتاء.



وجاء في منشور لوزارة الصحة : إذا ساء الوضع، يوصى باستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة، والعمل من المنزل وتقليل التجمعات، والتهوية الداخلية، وتكثيف عمليات تلقي الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد وإعطاء جرعة إضافية لبعض الفئات الضعيفة.



كما يقدم المنشور اقتراحات للاستعداد على المستوى الإقليمي لتكييف سريع للإجراءات والخدمات في حالة زيادة الطلب على المساعدة. ويوصي المنشور أيضًا بتعزيز أنظمة المراقبة لرصد المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا. (أنسامد).



