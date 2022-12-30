ميلانو:اقبال على المعارض وأكثر من 13 ألف زائر في عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - صفوف طويلة أمام المتاحف والمعارض، هذه هي العلامة البارزة خلال احتفالات عيد الميلاد في مدينة ميلانو الإيطالية.



وخلال عطلة عيد الميلاد وحدها، من 24 إلى 26 ديسمبر، كان هناك أكثر من 13 ألف زائر للمعارض التابعة للبلدية، مثل القصر المكلي وفابريكا ديل فابوري، وزيروكالكار.



ومع ذلك، تم تسجيل الرقم القياسي في معرض عيد الميلاد التقليدي في قصر مارينو، الذي حمل عنوان Carità e bellezza، وعرض روائع مثل خيمة عشق أنجليكون ومادونا، مع الطفل ساندرو بوتيتشيلي.



وبلغ عدد الحاضرين للعرض 4078 شخصا. وفي نفس السياق، وصل عدد الحاضرين إلى قصر ريالي، 5665 شخصا، لكنهم كانوا مقسمين بين عروض مختلفة.



واستضاف متحف الثقافات Mudec، عدد 539 زائرا، لعرض "ماتشو بيتشو وإمبراطوريات بيرو الذهبية"، و433 لعرض "روبرت كابا"، و452 شخصا للمجموعة الدائمة. (أنسامد).



