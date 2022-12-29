إيطاليا: إجراءات جديدة للسيطرة على سفن الهجرة غير الشرعية

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - تستعد الحكومة الإيطالية لإتخاذ عدة اجراءات للسيطرة على تصرفات السفن التي تديرها منظمات غير حكومية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط جنوب إيطاليا.



وأكدت مصادر سياسية أنه سيتم وضع هذه الاجراءات في واحد من ثلاثة مراسيم أمنية جديدة.



وقالوا إنه سيتم أيضا حظر نقل المهاجرين، من الآن فصاعدًا ، وسيتم سؤال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم عما إذا كانوا يعتزمون التقدم بطلب للحصول على الحماية، بحيث تكون الدولة التي تبحر السفينة تحت علمها هي الدولة التي يتم تقديم الطلب فيها.



ويتوخى المرسومان الأمنيان الجديدان الآخران اللذان تعمل عليهما الحكومة شن حملة على عصابات المراهقين في جميع أنحاء إيطاليا، وإتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد العنف ضد المرأة وقتل النساء.



(أنسامد).



