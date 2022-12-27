إيطاليا تشارك في "معرض ستيل فاب 2023" بالشارقة

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - تشارك إيطاليا في النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2023"و الذي سيقام في الفترة من 9 حتى 12 من يناير في مدينة الشارقة.



و يعد هذا الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة أكثر من 200 عارض محلي ودولي من 33 دولة يمثلون نخبة من المصنعين والموردين العالميين و400 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال الصناعات المعدنية.



ويجمع الحدث قادة صناعة الصلب والخبراء والمعنيين بالصناعة وعددا من أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنّعة في العالم وفي مقدمتها بريطانيا والصين والهند وألمانيا وتركيا إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.



ويقدم المعرض للزوار والمهنيين ورواد صناعة الحديد والصلب منصة إقليمية ودولية تتيح لهم الفرصة للاطلاع على أحدث الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر المخصصة لقطع المعادن كما يُغطي الحدث تخصصات هندسة السطوح وتقنيات مناولة المواد والمنتجات المبتكرة في جميع أعمال تشكيل المعادن وصناعة الصلب خاصة في مجالات اللحام والقطع والأدوات الآلية وقطع الغيار والأنابيب وتقنيات مقاومة التلف. (أنسامد).



