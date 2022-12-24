إيطاليا : انخفاض حالات الإصابة بكورونا، مع ارتفاع الوفيات

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - قالت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها الأسبوعية التي صدرت يوم أمس الجمعة، إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا تراجعت بنسبة 21.2% الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع السابق.



وأوضحت وزارة الصحة، أن هذا هو أحدث انخفاض على التوالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا وأحدث ارتفاع في حالات الوفاة.



وبلغت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 ديسمبر 137599 حالة، بانخفاض 21.2% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي شهد تسجيل 174652 حالة جديدة، فيما بلغت الوفيات 798 حالة وفاة، بارتفاع بنسبة 11.0% مقارنة بالأسبوع السابق (719 حالة وفاة). (أنسامد).



