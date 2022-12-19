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وزير خارجية إيطاليا : الصادرات لها دور حاسم في تخفيض الديون
    (أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن الصادرات بمثابة "الحياة بالنسبة لإيطاليا"، مضيفا أن الصادرات تؤدي دورا حاسما في تقليل الديون وفي جعل البلاد أكثر استقرارًا ومصداقية اجتماعيًا واقتصاديًا.

    وقال تاجاني في مقابلة مع صحيفة (ال سولي 24 اوري) : في هذه المرحلة الاقتصادية، ينخفض ;;الاستهلاك الداخلي، ولهذا لا يمكن للشركات تعويض ذلك إلا عن طريق الطلب الخارجي، منوها أن قطاع الصادرات يمثل مهمة استراتيجية لوزارة الخارجية.

    وأضاف أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تعني زيادة الإيرادات الضريبية وخفض الديون، مشيرا إلى أن الصادرات الإيطالية ستتجاوز 600 مليار يورو في عام 2022، لتتجاوز بشكل كبير المستوى القياسي الذي تم تسجيله في عام 2021. (أنسامد).

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