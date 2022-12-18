البوسنة والهرسك، خطوة أخرى نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - بعد ما يقرب من سبع سنوات من تقديم طلب رسمي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، تلقت البوسنة والهرسك أخيرًا الدعم بالإجماع من 27 من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الكتلة. لكن الآن يتعين على الدولة الواقعة في غرب البلقان والتي يبلغ عدد سكانها 3.3 مليون نسمة أن تنفذ إصلاحات.



وبعد سنوات من الجمود، أحيت الحرب الروسية على أوكرانيا استعداد الاتحاد الأوروبي للنظر في الترحيب بالمزيد من جيرانه الشرقيين في صفوفه. وافقت الدول الأعضاء في 15 ديسمبر على منح البوسنة والهرسك "وضع مرشح" للانضمام إلى الاتحاد، مما يضع الدولة البلقانية المضطربة في بداية طريق طويل نحو العضوية.



وقدم الوزراء الأوروبيون لدول الاتحاد الأوروبي توصية بهذا المعنى في بروكسل يوم الثلاثاء. أحد أسباب هذه الخطوة هو المخاوف من أن الدولة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3.3 مليون نسمة، يمكن أن تتجه بشكل متزايد نحو روسيا أو الصين.



في أعقاب قرارات منح وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا في يونيو 2022، حثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النمسا وسلوفينيا على وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي على منح وضع المرشح للبوسنة والهرسك.



إن حقيقة أن البوسنة والهرسك قد تم تجاهلها مرة أخرى في هذه العملية سببت خيبة أمل كبيرة في البلاد. وقد عُرض عليها احتمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من عام 2003 ، وفي عام 2016 قدمت البوسنة والهرسك رسميًا طلبًا للعضوية. (أنسامد).



