تاجاني : رفع الفائدة ليس إيجابيا لأوروبا والاقتصاد الإيطالي

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الجمعة، أن رفع أسعار الفائدة ليس إيجابيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي والاقتصاد الإيطالي الحقيقي.



وقال تاجاني خلال الاحتفالات بالذكرى العاشرة لتأسيس حزب (إخوة إيطاليا)، في روما : في رأيي، ودون المساس باستقلال البنك المركزي الأوروبي، ليس من الإيجابي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والاقتصاد الإيطالي الحقيقي رفع أسعار الفائدة.



وأضاف : صحيح أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقوم بذلك، لكن في أوروبا لا معنى له، بالنظر إلى أن التضخم مرتبط بزيادة تكاليف الطاقة. (أنسامد).



