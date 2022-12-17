بابا الفاتيكان : العالم شهد ظهور بلاء آخر، وهو الحرب

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن العالم شهد ظهور بلاء آخر، يتمثل في الحرب في أوكرانيا، والتي يمكن مقارنتها جزئيًا بفيروس كورونا.



وأضاف البابا فرنسيس، في رسالته ليوم السلام العالمي الـ56، التي نُشرت يوم الجمعة : عندما تجرأنا على أن نرجو أننا قد تخطّينا أسوأ من جائحة فيروس الكورونا، وقعت كارثة رهيبة جديدة على البشرية.



وشهدنا ظهور بلاء آخر: حرب أخرى، يمكننا أن نقارنها جزئيًا بفيروس كورونا.



وتابع : إنَّ الحرب في أوكرانيا تحصد ضحايا أبرياء وتنشر الشك والريبة، ليس فقط في الذين يتأثرون بها بشكل مباشر، وإنما وبأسلوب واسع النطاق وعشوائي للجميع، حتى في الذين، وعلى بعد آلاف الكيلومترات، يتألمون بسبب آثارها الجانبية، ويكفي أن نفكر فقط في مشاكل الحبوب وأسعار المحروقات.



وأشار البابا فرنسيس : هذه ليست بالتأكيد، حقبة ما بعد الكورونا التي كنا نرجوها أو نتوقعها. في الواقع، تمثل هذه الحرب، إلى جانب جميع النزاعات الأخرى حول العالم، هزيمة للبشرية بأسرها وليس فقط للأطراف المعنية بشكل مباشر.



وأردف قائلا : بينما تم العثور على لقاح لفيروس الكورونا، لم يتم بعد العثور على حلول مناسبة للحرب. من المؤكد أن هزيمة فيروس الحرب هي أصعب من هزيمة الفيروسات التي تضرب الجسم البشري، لأنه لا يأتي من الخارج، بل من الداخل، من القلب البشري الذي تفسده الخطيئة.



(أنسامد).



