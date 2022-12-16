المفوضية الأوروبية توافق على ميزانية إيطاليا 2023

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - صرحت المفوضية الأوروبية أنها أعطت الضوء الأخضر لمشروع الموازنة المقدم من حكومة جورجيا ميلوني لعام 2023، مع تحديد أخطاء في العديد من جوانب المشروع، بما في ذلك تغيير نظام المعاشات التقاعدية ومهلة أكبر للمدفوعات النقدية.



وأوضحت المفوضية: "بشكل عام، تتماشى مسودة خطة الميزانية المحدثة في إيطاليا مع توصيات المجلس الصادرة في يوليو 2022".



ولفتت المفوضية إلى أن "إيطاليا تضع حدود لنمو النفقات الجارية الأولية الممولة وطنيا وتخطط لتمويل الاستثمار العام من أجل التحولات الخضراء والرقمية وأمن الطاقة".



غير أن المفوضية أشارت إلى أن روما فشلت في "اعتماد وتنفيذ القانون التمكيني للإصلاح الضريبي بشكل مناسب لمزيد من خفض الضرائب على العمالة وزيادة كفاءة النظام الضريبي".



وقالت أيضا إن الميزانية تتضمن "تدابير لا تتفق مع الجزء الهيكلي من التوصيات المالية السابقة، لا سيما في مجال المعاشات التقاعدية والتهرب الضريبي، بما في ذلك الاستخدام الإجباري للمدفوعات الإلكترونية والحدود القانونية للمدفوعات النقدية". (أنسامد).



