الرئيس تبون: الجزائر تطمح لمضاعفة انتاج الغاز الموجه للتصدير

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون على طموح الجزائر لمضاعفة انتاج الغاز الموجه حصريا للتصدير.



و بهذا الصدد، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن صادرات الغاز الجزائرية نحو ايطاليا سجلت مستوى قياسيا.



وأوضح الرئيس تبون، لدى تفقده جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع "سوناطراك"، بمعرض الإنتاج الجزائري، الذي أشرف على افتتاحه، قائلا: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار م3 من الغاز، نستهلك نصفه محليا, اتمنى ان نصل، خلال 2023، الى انتاج 100 مليار م3 من الغاز موجه فقط للتصدير".



و بهذه المناسبة، أكد رئيس الجمهورية، مرة أخرى، أن الجزائر شريك طاقوي "جد موثوق" بالنسبة لأوروبا، منوها بالأخص بالشراكة بين الجزائر وإيطاليا.



وأوضح الرئيس تبون، لدى وقوفه عند جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع "سوناطراك", بمعرض الإنتاج الجزائري، الذي أشرف على افتتاحه قائلا: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار م3 من الغاز، نستهلك نصفه محليا، اتمنى ان نصل، خلال 2023، الى انتاج 100 مليار م3 من الغاز موجه فقط للتصدير".



و بهذه المناسبة، أكد رئيس الجمهورية، مرة أخرى، أن الجزائر شريك طاقوي "جد موثوق" بالنسبة لأوروبا، منوها، بالأخص بالشراكة بين الجزائر وإيطاليا.



و بهذا الصدد، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن صادرات الغاز الجزائرية نحو إيطاليا سجلت مستوى قياسيا.



و قال: "خلال هذا الشهر، حققنا رقما قياسيا في صادراتنا (من الغاز) نحو إيطاليا، رقم لم نسجله منذ سنة 2011. لقد قاربت صادراتنا 97 مليون متر مكعب/يوميا نحو إيطاليا"، مضيفا بأن الجزائر تصدر حاليا ما يقارب 27 مليار متر مكعب من الغاز في السنة نحو هذا البلد.



و علق الرئيس تبون بالقول بأن الجزائر لا ترى مانعا في رؤية إيطاليا تتحول لمركز محوري لتوزيع للغاز (الجزائري) نحو باقي الدول، ومنها ألمانيا.



واستغل رئيس الجمهورية فرصة وجوده بجناح الصناعات البترولية لتجديد تحياته لكل عمال مجمعات "سوناطراك" و "نفطال" و"سونالغاز" على المجهودات التي يبذلونها للمساهمة في التنمية الوطنية. (أنسامد).



