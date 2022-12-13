رئيس الشؤون الخارجية بالنواب يلتقي قنصل إيطاليا في بنغازي

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع قنصل ايطاليا في بنغازي، فرانشيسكو سافيريو دي لويجي، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ابرزها تسهيل اجراءات سفر المواطنين الليبيين إلى ايطاليا وملف الصيد البحري بين البلدين بالإضافة إلى برامج التعاون المشترك.



وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن العقوري أكد خلال اللقاء على أهمية وجود القنصلية الايطالية في مدينة بنغازي، وعلى ضرورة وضع برنامج لدعم تعليم اللغة الايطالية استجابة لقرار وزارة التعليم بإدراج اللغة الايطالية لغة اختيارية في المدارس الليبية، لافتاً إلى أن ايطاليا صديقة لجميع الليبيين.



كما شدد العقوري على ضرورة العمل على اتفاقية الصداقة الليبية الايطالية وكذلك استئناف العمل بالطريق الساحلي الذي يربط الشرق والغرب، مشدداً على الاهتمام بمتابعة قضية الشباب الليبي المسجون في إيطاليا مبدياً رغبته بلقاء نظيره بالبرلمان الايطالي لتباحث وتعزيز العلاقات بين المجلسين.



وحسب المتحدث باسم مجلس النواب فأن القنصل الايطالي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاصه. (أنسامد).



